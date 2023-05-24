14:00 (мск), источник: РБК Life
Чайки выбирают себе «меню» после наблюдений за людьми. Исследование
Исследования проводились на пакетах с чипсами.
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Серебристые чайки могут определить, какую пищу стоит украсть, наблюдая за тем, что едят люди. Об этом свидетельствует исследование, проведенное на Брайтон-Бич (США), сообщает The Guardian. Птицам предоставили выбор из пакетов с чипсами, которые они могли клевать, и в подавляющем большинстве случаев они выбирали пакет того же цвета, из которого ел экспериментатор.
«Мы показали, что взрослые чайки способны обращать внимание на поведение людей и применять это при выборе пищи», — сказала Франциска Файст, биолог и первый автор исследования из Университета Сассекса. «Учитывая, что урбанизация чаек произошла совсем недавно, эта способность должна исходить из их общей сообразительности и поведенческой гибкости».
В недавнем исследовании Файст и ее коллеги разместили зеленые (с солью и уксусом) и синие (с сыром и луком) пакеты чипсов на небольшом удалении от чаек на пустынном участке пляжа Брайтон-Бич. Ученые отступили на 5 метров и сняли поведение птиц на видео. В некоторых случаях исследователи просто смотрели в камеру, а в других они ели чипсы из зеленого или синего пакета.
Когда ученые спокойно сидели, не перекусывая, менее пятой части чаек приблизилось к пакетам чипсов, расположенным рядом. Однако когда исследователи ели снеки, 48% птиц подбежали, чтобы проверить пакеты. Почти 40% таких подходов закончились тем, что чайки начали клевать пакеты чипсов, и из них 95% были направлены на пакет того же цвета, из которого ел ученый. «Это впечатляюще, учитывая, что эволюционная история серебристых чаек не связана с людьми», — поделилась Файст.
Это исследование указывает на необходимость предпринять меры для снижения напряженности между людьми и городскими чайками. Например, воздействие знаков «не кормить птиц» можно улучшить, добавив «…и не позволяйте им видеть, как вы едите». «Вполне вероятно, что простого сдерживания населения от прямого кормления чаек может быть недостаточно. Они по-прежнему могут наблюдать за тем, что мы едим, и это говорит об их способности нацеливаться на отходы, мусор и так далее», — сказала Файст.
Доктор Мадлен Гумас, эксперт по серебристым чайкам из Эксетерского университета, которая не участвовала в исследовании, сказала: «Мы уже знаем из предыдущих исследований, что чайки используют информацию от людей, когда ищут пищу. Это исследование показывает, что мы не только обращаем внимание чаек на то, где находится еда, но они также узнают о типе пищи, которую мы едим. Знание этого может повлиять на то, как мы уменьшаем негативное взаимодействие между людьми и чайками, поскольку мы, кажется, непреднамеренно учим чаек использовать новые продукты питания».