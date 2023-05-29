Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в июне

«В июне нас с вами ожидают длинные выходные и короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня. В этом году 12 июня выпадает на понедельник, поэтому выходные продлятся с субботы 10 июня по понедельник 12 июня включительно. Рабочая неделя начнется со вторника 13 июня», — говорится в сообщении.
В ведомстве также напомнили, что, привлекая сотрудника к работе в выходной день, нужно получить от него письменное согласие и издать соответствующий приказ, а нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения заработной платы работникам, получающим оклад.
Работникам со сдельной оплатой труда за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение, его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом, заключили в ведомстве.