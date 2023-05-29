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14:08 (мск), источник: © РИА Новости

Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в июне

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Россиян в июне ожидает короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня, выходные продлятся с 10 по 12 июня включительно, сообщается в Telegram-канале Роструда.

Источник: © РИА Новости

«В июне нас с вами ожидают длинные выходные и короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня. В этом году 12 июня выпадает на понедельник, поэтому выходные продлятся с субботы 10 июня по понедельник 12 июня включительно. Рабочая неделя начнется со вторника 13 июня», — говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что, привлекая сотрудника к работе в выходной день, нужно получить от него письменное согласие и издать соответствующий приказ, а нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения заработной платы работникам, получающим оклад.

Работникам со сдельной оплатой труда за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение, его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом, заключили в ведомстве.

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