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13:37 (мск), источник: © РИА Новости

Россиянам посоветовали, как сделать окрошку более полезной

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Вариант окрошки на кефире с добавлением нежирных сортов мяса и достаточного количества свежих овощей и зелени позволяет в среднем уменьшить калорийность блюда на 20−30%, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в День окрошки.

Источник: РИА "Новости"

«Вариант окрошки на кефире или с использованием других кисломолочных продуктов: айрана, тана и других — с добавлением нежирных сортов мяса и достаточного количества свежих овощей и зелени не только позволяет в среднем уменьшить калорийность блюда на 20−30%, но и сделать его более полезным», — рассказала Стародубова.

Врач отметила, что колбасе и ветчине лучше предпочесть отварное мясо с низким содержанием жира, например, белое мясо индейки или цыпленка, а для заправки вместо майонеза использовать нежирную сметану или йогурт. Если блюдо делается на кефире или других кисломолочных напитках пониженной жирности, то можно добавить немного минеральной столовой газированной воды.

«Для классической окрошки на квасе выбирайте сорта напитка с наименьшим содержанием сахара. Следует учитывать, что в составе большинства рецептур кваса промышленного производства содержится достаточно большое количество сахара. Такой квас по сути является сладким газированным напитком, потребление которых следует ограничить, поскольку избыточное потребление сахара способствует развитию ожирения и связанных с ним заболеваний», — подчеркнула Стародубова.

Она добавила, что хлеб лучше выбрать ржаной или из различных видов цельнозерновой муки грубого помола, который относится к продуктам из цельного зерна.

«В среднем одна порция блюда составляет 350−400 граммов и обладает сравнительно небольшой калорийностью 260−300 ккал. C учетом того, что летом, особенно в жару, окрошка может быть единственным блюдом обеда, то порцию можно и немного увеличить. Но переедать все же не стоит, для этого не кладите сразу большую порцию на тарелку, ешьте не торопясь, ведь чувство насыщения возникает не сразу, а примерно через 20 минут после еды. Кроме того, не стоит запивать такое блюдо алкоголем, так как это только усложнит процесс пищеварения», — отметила собеседница агентства.

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