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11:55 (мск), источник: © РИА Новости

В России научились делать бионефть из водорослей и отходов

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Технологию синтеза бионефти из морских водорослей и биологических отходов предложили ученые БФУ им. И. Канта. По их словам, разработка поможет уменьшить парниковые выбросы и уровень органического загрязнения, а также позволит снизить расход ископаемой нефти. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

Источник: Reuters

Поиск альтернативных источников энергии на основе природоподобных технологий — важное научное направление, которое, по словам специалистов, поможет обеспечить устойчивое развитие энергетики в ближайшие десятилетия.

Исследователи Балтийского федерального университет им. И. Канта предложили способ получения синтетической нефти из биомассы, в основе которого лежит реальный геологический процесс формирования нефти.

«Источником биомассы в нашей технологии служат крупные водоросли, избыточный ил, осадки сточных вод и древесные отходы. Влажная биомасса нагревается до 260−300°C в реакторе автоклавного типа, что приводит к повышению давления до 3−6 МПа», — рассказала научный сотрудник Института живых систем БФУ Юлия Куликова.

В ходе этого процесса происходит разрыв связей в крупных органических молекулах, что и приводит к формированию нефтеподобных веществ. Аналогичные условия в среде древних океанов, как объяснили ученые, были причиной синтеза природной нефти.

«Использование нашего метода позволит обеспечить утилизацию органических отходов, снижение выбросов парниковых газов в процессе гниения биомассы, а также заменить часть ископаемой нефти бионефтью, которая признана углеродно-нейтральной», — отметила Куликова.

В ходе исследования научный коллектив также проанализировал состав нефтематеринских пород и впервые в мире выделил ряд катионов тяжелых металлов, которые выступают катализаторами при образовании нефти. Эти данные, по словам ученых, имеют большое значение для дальнейшего развития технологии синтеза бионефти.

Синтетическая нефть не требует создания отдельной инфраструктуры, подчеркнули ученые: ее можно добавлять к обычной нефти для переработки на уже существующих предприятиях.

На разработку получен патент № 2787537. На данном этапе ученые работают над снижением энергоемкости процесса и повышением выхода нефти, а также над адаптацией технологии для других видов отходов.

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