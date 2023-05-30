14:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Биологи выяснили, почему северные рыбы крупнее тропических
Все дело в особенностях размножения и продолжительности жизни.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Ученые Университета Монаша (Австралия) выяснили, что смертность полярных рыб значительно ниже, чем у тропических. Благодаря этому особи откладывают момент размножения до более позднего возраста, когда они становятся крупнее и могут производить больше икры.
С помощью математической модели, в которой учитывались данные о весе, скорости роста и смертности взрослых особей 47 видов морских рыб ученые выяснили, что у тропических рыб смертность была на 80% выше, чем у полярных. Результаты исследования были опубликованы в журнале Plos One.
Но, поскольку взрослая особь может не дожить до момента размножения, «долгожители» производят намного больше икры. Ученые отметили, что на популяцию рыб сильное влияние оказывают климатические изменения.
Поскольку теплая вода океана заставляет рыб размножаться раньше, они не дорастают до необходимого им размера и производят меньше икры. По словам авторов исследования, это может оказать серьезное влияние на популяции рыб и рыболовство во всем мире.
Недавно прошел Всемирный день тунца, к которому мы собрали топ редчайших видов рыб, которые сейчас существуют на нашей планете.
Олеся Маевская