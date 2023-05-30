На пятое число: в России меняется дата выплат из маткапитала

Материнский капитал — 2023: календарь выплат по месяцам
Новый график ежемесячных выплат из маткапитала утвержден с июня 2023 года. До этого деньги будут перечислять по старым датам. Изменения произойдут автоматически, заявлений для этого писать не нужно.
Так, ежемесячная выплата из материнского капитала за март должна была поступить до конца марта, за апрель — до конца апреля. А деньги из материнского капитала за май придут уже 5 июня. За июнь выплата поступит 5 июля, за июль — 5 августа и так далее.
Ранее пособия начислялись за текущий месяц, а период выплат разнился от региона к региону. Если в одних субъектах Федерации средства поступали с 1-го по 15-е число, то в других — с 16-го по 25-е.
Материнский капитал или универсальное пособие
При этом если семья получает не выплаты из маткапитала, а новое универсальное пособие, то оно приходит 3 числа и также выплачивается за предыдущий месяц. Универсальное пособие также получают нуждающиеся семьи, оно заменило сразу несколько действовавших ранее мер поддержки. Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячное пособие беременным женщинам. Размер выплаты составляет 50%, 75% или 100% прожиточного минимума, в зависимости от доходов и имущества семьи.
Что делать, если деньги не пришли
Единый день выплат из материнского капитала действует строго на всей территории России. Как пояснили «Известиям» в ОСФР, деньги должны прийти в течение дня, в зависимости от банка выплата может поступить как в 8:00, так и в 20:00.
В случае, если выплата не пришла, необходимо обратиться в контактный центр ОСФР по единому телефону 8−800−100−00−01.
Проблемы с начислениями могут быть, если у получателя изменились паспортные или другие личные данные, а ведомстве указана устаревшая информация.
Кроме того, тем, кто оформил поддержку из материнского капитала в конце мая 2023 года первые выплаты начислят только 5 июля — за июнь, подчеркнули в ОСФР.
Кто имеет право на выплаты из материнского капитала в 2023 году
Право на пособие из средств маткапитала имеют семьи, у которых есть сертификат, а доход не превышает двух прожиточных минимумов в регионе. При расчете дохода учитываются зарплаты, премии, пенсии, больничные и ряд других поступлений, которые получают как родители, так и дети.
Сумма ежемесячной выплаты равна прожиточному минимуму ребенка в регионе. В среднем по России в 2023 году это 13 944 рубля. По мере индексации прожиточного минимума выплата пересчитывают автоматически.
До 2023 года ежемесячные средства из материнского капитала полагались только на второго ребенка в семье, с этого года выплату можно оформить на каждого малыша в возрасте до 3 лет.
При этом в выплате могут отказать, если средства маткапитала уже были потрачены на другие цели и оставшейся суммы недостаточно. Также возможен вариант, при котором ежемесячное пособие будет приходить, пока остаток материнского капитала не закончится. Чтобы узнать, какая сумма материнского капитала осталась на счету, можно как удаленно в разделе «выписки» на «Госуслугах», так и при личном посещении Социального фонда России.
На что можно потратить материнский капитал в 2023 году
В настоящее время маткапитал можно направить на улучшение жилищных условий и получение образования, а также на накопительную часть пенсии матери и отца ребенка и помощь детям-инвалидам. Важным нововведением октября 2022 года стала возможность оплатить средствами маткапитала образовательные услуги школьников и дошкольников, предоставляемые как частными организациями и ИП с гослицензией, так и крупными юрлицами.
С июля 2023 года маткапитал разрешат использовать для покупки жилья в соответствии с принципами исламского банкинга. В планах разрешить тратить эти деньги на спортивные секции.
Как оформить материнский капитал в 2023 году, сумма выплат
С 2023 года размер маткапитала для первого ребенка увеличился до 589,5 тыс. рублей, а доплата на второго выросла 189 тыс. рублей. Если выплаты на первенца не производились, то выплата на второго составила 779 тыс. рублей. В 2024 году обе суммы вырастут до 621,9 тыс. рублей за первого и 821,9 тыс. рублей за второго ребенка, а в 2025 году — до 646,8 тыс. рублей и 854,8 тыс. рублей соответственно.
Если сам маткапитал с 2023 года оформляется в беззаявительном порядке, то для оформления выплат из материнского капитала нужны:
— паспорт заявителя и паспорт супруга при наличии;
— свидетельства о рождении детей;
— сертификат на маткапитал;
— СНИЛС всех членов семьи;
— реквизиты для перечисления денег.
Кроме того, в заявлении необходимо указывать доход членов семьи и в некоторых случаях приложить документы, подтверждающие его.
Что такое региональный маткапитал и как его получить
В некоторых регионах семьи с детьми могут получить дополнительные выплаты на детей. Региональный маткапитал не связан с федеральными выплатами и информацию о нем необходимо узнавать отдельно. Так, в Адыгее доплачивают 50 тыс. рублей на третьего и последующих детей, на Алтае — 80,2 тыс. рублей за четвертого и последующих детей. Региональные выплаты установлены в Башкирии, Бурятии, Мордовии, Татарстане и Марий Эл, Дагестане, Игнушетии, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Якутии, Тыве, Хакасии и некоторых других областях.
В Москве, Крыму, а также в Северной Осетии и Чечне регионального маткапитала нет.
Региональный маткапитал выплачивают единовременно и на разных условиях. Уточнять их нужно в муниципальных ведомствах, там же оформляется заявление на выплату.
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