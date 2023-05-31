13:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Почта Mail.ru представила новый сервис «Заметки»
С его помощью пользователи смогут редактировать текст, создавать списки и использовать режим для фокусировки на задаче.
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Почта Mail.ru запускает бета-версию нового сервиса «Заметки». Пока что его могут протестировать ограниченное количество пользователей, для всех остальных сервис станет доступен в ближайшее время.
В «Заметках» доступно форматирование текста и создание нумерованных или буллитных списков. Особый режим «Фокус» позволит сконцентрироваться на работе над документом — открыть перед собой белый лист и не отвлекаться на лишние элементы в интерфейсе. Попасть в новый сервис можно из верхней строки навигации Почты Mail.ru в десктопной версии.
По словам руководителя продуктового направления Mail.ru Сергея Зеленова, в Почте Mail.ru есть множество сценариев, как пользователь работает с материалами и данными, например, пишет простой текст и получает комментарии к нему от других людей, либо сохраняет себе информацию из письма на будущее.
Мы работаем над тем, чтобы улучшить работу над рутинными задачами и предложить набор инструментов, который позволит более эффективно работать с информацией, как самостоятельно, так и совместно.
В ближайшее время функционал «Заметок» значительно расширится: сервис получит персонализацию и интегрируется в почтовые сценарии. Также появится возможность добавлять картинки и вложения, закреплять важную заметку, делиться с коллегами и друзьями важными записями, назначать любую категорию (учеба, рецепты, места) и работать в ней совместно. Задать тон документу можно будет, поменяв в нем цвет или добавив эмодзи.
«Заметки» полностью интегрированы с Почтой. Если есть учетная запись Mail.ru, дополнительная авторизация не требуется.