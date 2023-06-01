Безруков рассказал о главных задачах фестиваля «Фабрика Станиславского»

Как изменятся ставки по вкладам и кредитам после решения ЦБ?

Банк России обсудит размер ключевой ставки 9 июня. Повысит ли ЦБ ставку и на сколько, как это повлияет на жителей страны рассказал инвестбанкир Евгений Коган