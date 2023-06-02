13:02 (мск), источник: РБК Life
Серебряный браслет матери фараона Хеопса привел ученых к научному прорыву
Украшение стало первым в истории свидетельством торговли Египта и Греции.
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Ученые объявили, что браслеты, найденные в гробнице древнеегипетской царицы Хетеферес I, матери фараона Хеопса, стали первым свидетельством торговли между Древним Египтом и Грецией. Об этом сообщает научный журнал Archaeological Science: Reports.
Международная группа археологов исследовала украшения царицы, чтобы определить, из каких материалов они были изготовлены. В составе изделий нашли привычные для Египта медь, золото, свинец, а также фрагменты полудрагоценных и драгоценных камней, таких как бирюза, лазурит и сердолик. Впрочем, одно украшение выделялось из ряда других и обратило на себя особенное внимание специалистов.
Ученые заметили, что созданный в 2600 г. до н.э. браслет с изображением бабочки содержал серебро. Примечательно, что в тот период на территории Египта не было никаких источников этого металла. Команда ученых решила более тщательно исследовать состав серебра и пришла к выводу, что его добыли на греческих островах в Эгейском море и, в частности, в городе Лаврион, а после этого транспортировали в Египет.
Исследователи заявили, что данное открытие представляет собой первое свидетельство торговли между двумя странами, о которой ранее даже не было известно. Авторы работы предположили, что серебро, вероятно, транспортировали через порт Библоса, где также было найдено много серебряных предметов и который вел активную торговлю с Египтом.
«Эта новая находка отлично демонстрирует географическую протяженность первых торговых сетей египетского государства в период раннего Древнего Царства, в разгар эпохи строительства пирамид», — отметила ведущий автор исследования Карин Совада, преподаватель кафедры истории и археологии Университета Маккуори в Сиднее.