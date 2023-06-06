Более 45 000 человек приобщились к активностям VK на фестивале «Движения первых»

Пространство VK на фестивале было представлено в нескольких зонах. Так, в зоне «Сферума» гости фестиваля поучаствовали в танцевальном флешмобе, музыкальных мастер-классах и квесте #ЛетоСоСферумом, а также научились рисовать стикеры для чатов учебного профиля. Более тысячи ребят подали свои работы на всероссийский творческий конкурс #МойСферум для учащихся школ и колледжей.
Для всех, кто уже планирует свое будущее, были представлены возможности проектов VK Education, позволяющие учиться, строить карьеру и профессионально развиваться в IT и digital-специальностях. Участники попробовали свои силы в сервисе «Тест-драйв IT-профессий» и погрузились в задачи digital-специалистов. Задания собрали свыше 18 тыс. просмотров и более 2 тыс. уникальных пользователей.
В зоне «Учи.ру» участники фестиваля узнали о том, как интересно и с пользой провести лето. Всем желающим предлагалось решать задания из курсов «Финансовая грамотность», «Шахматы», «Мои эмоции». Также на образовательной площадке прошел конкурс, в ходе которого можно было получить мерч и бесплатный доступ к одному из образовательных курсов.
Кроме того, на площадке VK прошла викторина совместно с «Учи.ру». Участникам предстояло ответить на разные вопросы из школьной программы. Десять случайных победителей получили бесплатный доступ к пакету «Все включено» от «Учи.ру», куда входят все школьные курсы, а также интенсивы по программированию и планированию.
В рамках Всероссийского фестиваля «Движения первых» компания VK также приняла участие в проекте «День дублера»: эксперты рассказали школьникам о карьере в IT и познакомили их с работой директора по стратегическим коммуникациям «ВКонтакте».
Также с участниками фестиваля встретилась популярный блогер MIA BOYKA, которая пообщалась с молодежью, ответила на вопросы, сняла трендовое видео для «VK Клипы» и провела автограф-сессию.