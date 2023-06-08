В России предложили уменьшить срок отключения горячей воды летом

«Горячая вода в Москве должна отключаться не больше чем на три дня! На дворе 2023 год, но до сих пор в большинстве районов Москвы, не говоря о других городах, горячую воду отключают на десять дней. Убеждён, что современные технологии позволяют за три дня провести ежегодный ремонт и профилактику систем водоснабжения в конкретном доме или районе», — подчеркнул парламентарий.
По его словам, первым городом, где стоит применить данный механизм, должна быть Москва, после чего следует распространить его на все регионы. Народный избранник считает, что необходимо обязать коммунальные службы не отключать воду более чем на три дня уже этим летом.
Ранее Лайф писал, что российские льготники получат счета за ЖКХ со скидкой до 50%. Уже в 2024 году государство начнёт компенсировать плату за жилищно-коммунальные услуги напрямую ресурсоснабжающим организациям, а не гражданам, как это делается сейчас.