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12:40 (мск), источник: © РИА Новости

Нидерланды оставили в силе решение о передаче скифского золота Украине

ГААГА, 9 июн — РИА Новости. Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции «скифского золота» Украине, говорится в постановлении, опубликованном в пятницу.

Источник: AP 2022

«В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. Это решение остается в силе. Так сегодня постановил Верховный суд Нидерландов», — говорится в постановлении суда.

Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года постановил, что коллекция «скифского золота» должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение. После этого Верховный суд начал административный процесс по делу.

В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику «Херсонес Таврический». Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.

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