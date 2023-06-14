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03:38 (мск), источник: © РИА Новости

В России разработали ракету-планер для поражения подводных целей

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Ученые из Военно-морской академии имени адмирала Советского Союза Кузнецова спроектировали планирующую ракету с самонаводящимся снарядом для поражения подводных целей, следует из документа, опубликованного на сайте Роспатента. Ее планируется применяться с надводных кораблей и летательных аппаратов, разработка отличается увеличенной дальностью полета при небольших массогабаритных характеристиках.

Источник: Reuters

Как следует из реферата изобретения, новая ракета-планер имеет несущий корпус и прикрепленный к нему в задней части стартовый реактивный двигатель с устройством его отделения и стабилизатором. В переднем отсеке корпуса ракеты размещается самонаводящийся подводный снаряд.

Снаряд оборудован устройством бесконтактного ввода данных в бортовую систему управления, в заднем отсеке корпуса ракеты имеется поплавок с невозвратным клапаном и гибкой связью с корпусом для удержания ракеты на заданной глубине после ее приводнения.

Авторы обосновали целесообразность своей разработки тем, что в отличие от других ракет подобного типа, в том числе французской противолодочной ракеты-планера MALAFON, их изобретение обладает увеличенной дальностью поражения при небольших массогабаритных характеристиках. Такого результата удастся достичь за счет отказа от баллистической траектории полета снаряда и использования аэродинамической подъемной силы крыла, применяемой, например, в планирующих авиабомбах.

Согласно документу, новая российская ракета-планер работает следующим образом: в бортовую систему управления и телеуправления ракеты и снаряда вводится полетное задание, после чего ее запускают в расчетную точку.

После сгорания топлива стартовый реактивный двигатель и стабилизатор отделяют от ракеты и переводят ее в режим планирования — горизонтального полета с аэродинамическим принципом поддержания высоты полета.

Затем ракета пикирует в воду в расчетной точке траектории, выпускается поплавок с парашютом, идет ее приводнение. С обнаружением подводной цели подводный снаряд отделяется от корпуса ракеты-планера, сближается с объектом противника и поражает его.

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