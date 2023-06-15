11:54 (мск), источник: РБК Life
Российские археологи обнаружили древний топор возрастом 6000 лет
Находка была найдена на территории Кирилло-Белозерского музея-заповедника.
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В Вологодской области на территории Кирилло-Белозерского музея-заповедника обнаружили сланцевый топор возрастом 6 тыс. лет. Находку сделали во время работ по перестройке фундамента крепостной стены на глубине 155 см, сообщили в музее.
«Это местная порода камня, которая поддается шлифовке. Брали палку, вставляли камень в расщеп и привязывали его. Все — топорик готов!» — описали находку в музее.
Размеры не превышают 7 см. Находка, по словам специалистов, указывает на то, что здесь располагалась неолитическая стоянка. До строительства монастыря на этом месте жили люди, сообщил директор ООО «Вологодская археология» Алексей Угланов.
«Находка сланцевого топорика у стен Кирилло-Белозерского монастыря указывает на то, что данное место было удобно для жизни уже 6 тыс. лет назад. Уже тогда люди использовали данное орудие труда. В годы основания монастыря строители не понимали, что это за предмет, не занимались изучением, но все-таки использовали для своих нужд. К примеру, в качестве клина между бревен», — добавил Угланов.
Также в ходе раскопок, которые начались еще в 2015 году, специалисты нашли фрагменты стеклянного сосуда XVII века с медальоном, железные кованые изделия и замки XVI века, гребешок для волос XV века и еще несколько предметов быта того времени — всего более 190 находок. Теперь археологи начнут изучение территорий у Поварни и Кузнечной башни Кирилло-Белозерского музея-заповедника.
Ранее при раскопках в Краснодарском крае археологи обнаружили 20 тыс. древнейших артефактов. Они относятся к периоду проживания меотского поселения