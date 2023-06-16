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03:44 (мск), источник: © РИА Новости

Эксперты назвали самые страдающие от туристов города Европы

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Хорватский Дубровник — самый перенаселенный туристами город Европы, сообщает Express.

Источник: © РИА Новости

Сотрудники поисковой системы Holidu определили мегаполисы, в которых число гостей значительно превышает местное население.

Лидером оказался Дубровник, в котором это соотношение 36 к одному. В Венеции и Брюгге этот показатель — 21 путешественник на одного жителя.

В десятку мест, сильнее всего страдающих от чрезмерного туризма, вошли также греческие Родос и Ираклион, Рейкьявик, Флоренция, Амстердам, Дублин и Таллин.

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