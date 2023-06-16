16:14 (мск), источник: Известия
Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
Вручена престижная премия в области фотографии живой природы.
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Подведены итоги международного конкурса фотографий живой природы The Big Picture — 2023. Гран-при достался американцу Кори Арнольду, запечатлевшему медведя-гризли на своем заднем дворе в Северной Каролине. Финалисты и победители конкурса — в фотогалерее «Известий».