17:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: собаки становятся агрессивнее из-за жары и озона в воздухе
Об этом свидетельствуют данные, собранные за 10 лет.
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Ученые из Гарварда опубликовали в журнале Nature результаты мета-анализа статистики нападений собак на людей при разных погодных условиях. Оказалось, что животные были агрессивнее в жару и при большой концентрации озона в воздухе.
Это может быть связано с тем, что поведение позвоночных во многом регулируется эндокринной системой, чувствительной к изменениям погоды. Хотя механизм связи погоды с поведением не до конца раскрыт, само его наличие задокументировано учеными.
Исследователи из Гарварда собрали данные о зарегистрированных случаях нападения собак на людей в восьми городах населением от 230 тысяч (Батон-Руж) до 8,8 миллиона человек (Нью-Йорк) из семи штатов США за 2009−2018 годы. Эти данные ученые наложили на общедоступные сведения о ежесуточной максимальной температуре, количестве осадков, средней концентрации аэрозольных частиц PM2.5 и озона в воздухе.
Авторы исследования предполагают, что причина может быть в усилении окислительного стресса из-за повышения образования активных форм кислорода.
Но ученые отмечают, что связь между погодой и поведением может носить более сложный характер, поскольку в период 2020—2023 годов загрязнение атмосферы городов уменьшилось. Одновременно с этим количество нападений собак на детей после снятия ограничений на перемещение людей по городам увеличилось.
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Олеся Маевская