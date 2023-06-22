Впервые опубликован полный текст плана нацистов по истреблению народов СССР

Полный вариант нацистской «Директивы по экономической политике экономического штаба» на русском языке впервые опубликован на портале «История.рф». Документ, датированный 23 мая 1941 года, предполагал истребление от 20 до 30 миллионов мирных граждан Советского Союза.
«Помимо хорошо известного военного плана “Барбаросса” готовился экономический план ограбления захваченных советских территорий. План рождался в неспокойное для третьего рейха время, потому что они серьезно зависели от импортопродовольствия. Британская морская блокада создавала угрозу для пищевого положения нацисткой Германии. Поэтому они собирались ограбить Советский Союз, вывезя подчистую все зерно. Результатом этого ограбления явилась бы голодная смерть от 20 до 30 миллионов человек», — отметил директор научно-исследовательского фонда «Цифровая история» Егор Яковлев, слова которого приводит РВИО.
Данный документ был найден американцами в бумагах верховного командования вермахта и фигурировал на Нюрнбергском процессе. «К сожалению, на русском языке его не издавали», — добавил историк.
По замыслу Гитлера, постепенно на захваченных территориях должны были селиться немецкие колонисты, а коренное население Советского Союза должно было куда-то деться, отметил Яковлев.
«Решение депопуляции покоренных территорий предложил Герберт Бакке — секретарь министерства сельского хозяйства и продовольствия. Сформулированные им директивы сводились к тому, что когда вермахт захватит черноземные территории, то все продовольствие с них должно пойти на снабжение вермахта и Третьего рейха — зерно и другие продукты продовольствия должны быть вывезены в Германию для поддержки немецкого обывателя», — сообщил историк.
Жители Нечерноземья в результате должны были столкнуться с голодом. В первую очередь он должен был затронуть Москву и Ленинград.
«То есть идея не кормить ленинградцев возникла не в результате срыва плана “Барбаросса”, а в результате соображений, сделанных еще до вторжения в Советский Союз», — добавил он.
Яковлев привел цитату из документа: «Мы обрекаем этих людей на голодную смерть не только, потому что они лишние рты, но и потому, что великороссы что при Царе, что при большевиках, всегда были врагами Германии и Европы».
«Это был план геноцида, потому что именно геноцид предусматривает массовое убийство какого-то народа», — сказал Яковлев, отметив, что в этом крылась не только экономическая, но и этническая подоплека.
Преступления нацизма не имеют срока давности, подчеркнул он, напомнив, что особенное значение это приобрело сейчас, когда Россия вновь борется с нацистской идеологией.
«Публикация подобных документов для широкой общественности призвана напомнить о том, что ни одно военное преступление не останется безнаказанным», — заключил историк.
К этому времени Германией были порабощены многие европейские страны, и советский народ принял на себя самый мощный удар военной машины Третьего рейха. Против СССР выступили вместе с Германией Румыния, Италия, через несколько дней Словакия, Финляндия, Венгрия, а в середине августа к ним присоединилась Норвегия. Советский народ ответил врагу единым могучим сопротивлением, стоял в полном смысле этого слова насмерть, защищая отечество.
Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран фашистского блока. Общие людские потери СССР в ходе войны составили 26,6 миллиона человек. Из них более 8,7 миллиона погибли на полях сражений, 7,42 миллиона человек были преднамеренно истреблены нацистами на оккупированных территориях, более 4,1 миллиона погибли от жестоких условий оккупационного режима. Еще 5,27 миллиона человек были угнаны на каторжные работы в Германию и сопредельные с нею страны, пребывавшие также под немецкой оккупацией. Из них вернулись на родину чуть больше половины — 2,65 миллиона человек, более 450 тысяч иммигрировали, 2,16 миллиона человек погибли и умерли в плену.
Потери СССР составили 40% всех людских потерь во Второй мировой войне. Около одного миллиона советских воинов отдали свои жизни при освобождении народов Европы. Согласно заключению Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, оккупанты полностью или частично разрушили свыше 1,7 тысячи городов и поселков, свыше 70 тысяч сел и деревень СССР.
Понесенные страной людские потери и материальный ущерб от немецко-фашистской агрессии ни с чем не сравнимы. История еще не знала таких разрушений, варварства и бесчеловечности, каким был отмечен путь гитлеровцев по советской земле.