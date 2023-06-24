Земля со многими именами: история создания Царского села

По этому случаю мы решили разобраться, почему оно стало так называться и как его создавали, и подготовили 8 интересных фактов о создании и развитии этого памятника архитектуры.
Современный город Пушкин имеет долгую историю переименований. Изначально это была Ижорская земля Великого Новгорода, однако затем эту территорию захватили шведы и назвали ее Сарицгофом, а по-фински — «Saris Hoof» («Возвышенное место»). Русские называли ее Сарской или Сарицкой мызой (на Севере так называли отдельно стоящую усадьбу).
Территорию Сарской мызы освободили во время Северной войны в 1702 году, и Петр I пожаловал имение своему сподвижнику Александру Меньшикову, а уже в 1710 — подарил своей будущей жене Екатерине Алексеевне. Позже Сарская мыза отошла дочери первого императора — Елизавете Петровне.
Уже в 1716 году на этой территории построили деревянную Успенскую церковь. Тогда же Сарскую мызу переименовали в Сарское село, а позже дали более благозвучное для россиян и соответствующее статусу название — Царское село.
В 1724 году по велению Екатерины I здесь построили первые «каменные палаты». Их расширили и достроили уже при Елизавете Петровне — так и появился Екатерининский дворец.
Второй дворец в Царском селе начали строить уже при Екатерине II. Она повелела возвести его для любимого внука — Александра Павловича (будущего императора Александра I). В его честь и назвали дворец, хотя сам он жить в нем не любил. Зато Александровский дворец стал резиденцией Николая II и домом для его семьи.
Сегодня в Царском селе три парка — Екатерининский, Александровский и Баболовский. Первый из них, по легенде, начал выращивать сам Петр I. Его дочь, Елизавета Петровна, значительно расширила парк, и в нем до нашего времени сохранилось несколько деревьев, которые «видели» императрицу.
Елизавета Петровна начала бурное развитие своей резиденции и делала все с размахом и разнообразием. Поэтому над постройками работали лучшие архитекторы своего времени, а в Царском селе по сей день сохранилось настоящее разнообразие красок — здесь переплетаются древнерусские, египетские, китайские и античные мотивы, а русское барокко соседствует с готикой.
Однако Царское село было не только стильным, но и очень продвинутым городом. В 1887 году оно стало первым городом Европы, полностью освещенным электрическим светом. Улицы и дворцы с тех пор освещали более 130 фонарей.