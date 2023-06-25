Глава СПЧ: отказ от упрощения образования может изменить качество разговора с молодежью

«Надо с уважением отнестись к молодому поколению. Принято последнее время считать, что большинство молодых людей и девушек идиоты, что они ничего кроме картинок и коротких роликов не понимают. Мне кажется, это ошибка. Одним из следствий такого ошибочного отношения к молодому поколению является упрощение [образовательной] программы. Если мы будем относиться к ним с уважением и исходить из того, что они не идиоты, а в состоянии освоить трудный материал, то сможет измениться по некоторым направлениям качество разговора с молодежью», — сказал он.
Свое мнение глава СПЧ также высказал относительно повсеместной цифровизации, подчеркнув, что «дело не в компьютерах, а в том, какие задачи решаются на этих компьютерах». «Если решаются полезные, интересные, важные задачи, кино снимается, музыка пишется — да мало ли, чем может помочь компьютер, — это хорошо, радоваться надо», — объяснил он свою позицию.
В то же время заместитель министра образования и науки РФ Константин Могилевский отметил, что сегодня среди молодых людей «очень много умных, ищущих и талантливых». «Я думаю, что, независимо от того, какие информационные технологии, технологии, связанные с искусственным интеллектом, будут дальше использоваться в образовании — а их, несомненно, будет больше, — ценность самого образования никуда не денется. Хотя бы потому, что хорошо образованному человеку гораздо интереснее жить», — заключил замглавы ведомства.
Затрагивая тему изучения иностранных языков, он поделился мнением, что даже при дальнейшем развитии технологий и их распространении в таких профессиях, как, например, синхронный перевод, потребность в знании языков останется. «Изучение другого языка дает человеку не только практическое применение, оно обогащает его, дает возможность познать другую культуру, другую историю, другой в чем-то мир. И в этом смысле делает человека более приспособленным к изменяющимся обстоятельствам. Такой человек в жизни не пропадет», — подытожил Могилевский.