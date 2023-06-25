21:11 (мск), источник: Здоровье Mail.Ru
Ученые объяснили вред работы по ночам
Нарушение естественных биологических ритмов организма продолжает негативно сказываться на здоровье даже спустя годы после начала ночных смен.
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Результаты исследования, проведенного учеными из Уорикского университета (Великобритания) совместно с их коллегами из Франции, идут вразрез с бытующими представлениями о том, что организм людей, регулярно работающих в ночную смену, постепенно привыкает к «перевернутому» графику жизни и не страдает от бодрствования по ночам.
Исследователи проанализировали данные о 140 сотрудниках одной из французских больниц. 63 из них регулярно работали в ночные смены, а остальные — в утренние и дневные. Все участники в течение недели круглосуточно носили на запястье электронные устройства, позволявшие следить за качеством их сна и циркадными ритмами — внутренними биологическими часами, которые координируют все физиологические процессы в организме.
Анализ собранной информации показал, что качество сна участников, работавших по ночам, в среднем примерно вдвое хуже, чем у тех, кто работал утром и днем. Циркадные ритмы были нарушены почти у половины ночных работников. Исследователи также установили естественные хронотипы каждого из участников, то есть на какое время суток приходится пик их активности — утреннее (жаворонки) или вечернее (совы). Оказалось, что ритм жизни людей, работающих в ночные смены, часто не совпадает с их хронотипом, и им приходится спать в то время, когда они должны бодрствовать, и работать в то время, когда должны спать.
При этом, что особенно важно, такие негативные последствия для сна и циркадных ритмов наблюдались и у тех сотрудников, которые работали в ночные смены уже долгие годы. Причем чем дольше продолжалась работа по ночам, тем сильнее были нарушения, что опровергает гипотезу об адаптации к ночной работе, подчеркивают авторы.
Как показывают многочисленные исследования, хроническое нарушение циркадных ритмов организма повышает риск онкологических, сердечно-сосудистых, обменных и инфекционных заболеваний.