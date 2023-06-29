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14:21 (мск), источник: РБК Life

В Китае набрало популярность старинное блюдо из жареных камней

Гальку обжаривают в масле со специями и предлагают эти камушки обсасывать.

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В Китае стало популярным необычное блюдо — жареные камни, их предлагают уличные повара в провинции Хубэй, пишет CNN. Порция такой специфической закуски стоит 16 юаней (около ₽180).

Речную гальку обжаривают в масле на больших сковородах с добавлением имбиря, чесночного соуса и перца. Покупателям подают такие камни в небольших лотках, размером с ладонь. Как это выглядит — показала в своем YouTube-канале сингапурская газета Today.

Есть гальку не нужно, следует лишь обсосать каждый камушек. Сами же камни продавцы предлагают покупателям оставить себе в качестве сувениров.

Известно, что такую еду китайцы готовили еще сотни лет назад, блюдо называлось soudui, что переводится как «пососи и выбрось». Его придумали лодочники, на случай, если закончатся запасы еды во время доставки товаров по реке. Жареные камни — своеобразный способ обмануть голодный желудок, обмакивая гальку в специи и обсасывая их.

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