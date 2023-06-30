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06:17 (мск), источник: Известия

Инфекционист назвал причины массовых отравлений в детских лагерях

Пищевая токсикоинфекция в детском лагере является одной из основных причин массовых отравлений. Об этом в интервью «Известиям» сообщил доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова Иван Коновалов, комментируя последние подобные случаи в нескольких регионах России.

Источник: Известия

«Пищевая токсикоинфекция возможна, когда продукты, заготовки или приготовленные блюда хранятся в ненадлежащем виде. Некоторые бактерии, размножаясь в продуктах питания, могут выделять токсины, например, стафилококки. При употреблении такой пищи человек получает отравление. Это не инфекционный процесс — он связан с воздействием на желудочно-кишечный тракт именно токсина, а не микроба», — заявил эксперт.

Вторая причина возникновения таких состояний, по словам Коновалова, связана с кишечными инфекциями.

«Они могут быть вызваны большим количеством разных возбудителей вирусной или бактериальной природы. Это могут быть ротавирусы, норовирусы, энтеровирусы. Среди бактериальных возбудителей встречаются кишечная палочка, сальмонеллы, шигеллы, кампилобактер и другие», — рассказал он.

В последние дни произошло несколько случае массовых отравлений детей в оздоровительных лагерях. 28 июня в лагере «Белые горы» в Амурской области за медпомощью обратились 86 детей, 10 из них были госпитализированы. В тот же день в Псковской области приостановили деятельность детского лагеря «Зеркальный» из-за вспышки кишечной инфекции. А двумя неделями ранее несколько детей отравились в Нижегородской области.

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