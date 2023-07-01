Юрист рассказал, как эвакуаторщики вымогают деньги у водителей

«У недобросовестных эвакуаторщиков есть распространенный способ дополнительного “заработка”. В свободное от работы время водитель эвакуатора подъезжает к машине, припаркованной не совсем правильно, но не забирает ее. Вместо этого его сообщник звонит владельцу по оставленному под стеклом автомобиля номеру и предупреждает о риске эвакуации», — рассказал радиостанции Соловьев.
По его словам, автовладелец, находящийся в магазине или ресторане, возвращается и быстро отгоняет свой автомобиль. После этого сообщник эвакуаторщика звонит ему и просит перевести деньги в качестве благодарности за предупреждение.
«Все платят в зависимости от стоимости автомобиля, от двух до десяти тысяч рублей. Недобросовестные эвакуаторщики и их сообщники пользуются нежеланием людей забирать потом свою машину со штрафстоянки», — предупредил Соловьев.