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17:54 (мск), источник: Газета.Ру

Юрист рассказал, как эвакуаторщики вымогают деньги у водителей

Водителю, который неправильно припарковал автомобиль, могут позвонить мошенники, действующие в сговоре с эвакуаторщиками. Об этом сообщает «Радио Спутник» со ссылкой на заслуженного юриста России Ивана Соловьева.

Источник: РИА "Новости"

«У недобросовестных эвакуаторщиков есть распространенный способ дополнительного “заработка”. В свободное от работы время водитель эвакуатора подъезжает к машине, припаркованной не совсем правильно, но не забирает ее. Вместо этого его сообщник звонит владельцу по оставленному под стеклом автомобиля номеру и предупреждает о риске эвакуации», — рассказал радиостанции Соловьев.

По его словам, автовладелец, находящийся в магазине или ресторане, возвращается и быстро отгоняет свой автомобиль. После этого сообщник эвакуаторщика звонит ему и просит перевести деньги в качестве благодарности за предупреждение.

«Все платят в зависимости от стоимости автомобиля, от двух до десяти тысяч рублей. Недобросовестные эвакуаторщики и их сообщники пользуются нежеланием людей забирать потом свою машину со штрафстоянки», — предупредил Соловьев.

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 Юрист рассказал, как эвакуаторщики вымогают деньги у водителей
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