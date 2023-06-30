14:12 (мск), источник: Вокруг Света
Chemical Science: способ лечения рака «троянским конем» дал 100% выживаемости у мышей
Раковые клетки буквально разрывает изнутри, а здоровые остаются целыми.
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Ученые из Института физико-химических исследований RIKEN (Япония) представили новый тип терапии рака, при которой альфа-частицы доставляются прямо в раковые клетки и уничтожают их изнутри. Потенциально метод универсален и не дает тяжелых побочек. Испытания на мышах с человеческим раком легких показали замедление роста опухолей и 100-процентную выживаемость после всего одной инъекции. Исследование опубликовано в Chemical Science.
Доступные сегодня для лечения онкологии лучевая и химиотерапия часто имеют разрушительный эффект для организма, не гарантируя при этом исчезновение всех раковых клеток. Особенно, если опухоль уже дала метастазы. Поэтому ученые продолжают искать способы целенаправленного действия, чтобы можно было поражать только опухоль и не трогать здоровые ткани. Некоторые целевые методы уже есть, однако они ограничены каким-то конкретным видом рака.
По словам разработчиков, новая терапия может быть использована для лечения множества видов онкологии.
Ранее эта же команда придумала методику, чтобы находить в организме клетки рака молочной железы. Она была основана на взаимодействии акролеина и азида — органической молекулы из трех атомов азота. К азиду крепили флуоресцентное соединение, и когда он с акролеином встречался внутри раковой клетки и вступал в реакцию, светящееся вещество тоже прикреплялось внутри нее. А так как акролеина нет в здоровых тканях, то помечены оказывались только раковые.
Таким же образом ученые решили доставить в раковые клетки «троянского коня» для их уничтожения — вместо флуоресцентного соединения к азиду прикрепили радионуклид астат-211. При распаде он выделяет малое количество излучения в виде смертоносных альфа-частиц.
Испытания проводили на мышах, которым имплантировали клетки человеческого рака легких. При введении одного атстатина-211 желаемого эффекта не было, а вот при доставке его с азидом через кровоток выжили 80% мышей. Когда азид с астатином-211 вводили непосредственно в опухоль, она росла в три раза слабее, и после одной инъекции выжили 100% мышей.
«Даже при введении лечебного соединения в кровоток мы смогли достичь значительных результатов. Это означает, что мы можем использовать этот метод для лечения рака на очень ранних стадиях, даже если мы не знаем, где находится опухоль», — объясняет главный научный сотрудник Лаборатории биофункциональной синтетической химии RIKEN Кацунори Танака.
Разработка японских ученых с флуоресцентным зондом для выявления опухолей уже проходит клинические испытания. Авторы надеются в ближайшее время начать испытания и методики для лечения рака у людей.