Сотрудники отеля «приютили» плюшевую чайку, забытую маленькой хозяйкой

«Дочка ревет третий день подряд, не можем успокоить вообще», — написала мама девочки в отель и попросила не выбрасывать игрушку. Как пишут «Хорошие новости», сотрудники отеля не только нашли Кусто, но и устроили ему продолжение отпуска, а девочке выслали фотоотчет о том, как чайка «хорошо кушает», а также классно проводит время на пляже, в бассейне и SPA.
«Передайте вашей дочке, что с игрушкой все хорошо, мы абсолютно бесплатно продлили ей отпуск! Чайка Кусто гостит у нас и наслаждается сервисом. […] Ваша птичка нам по секрету сказала, что очень сильно скучает по своей маленькой хозяйке, поэтому как только вы нам пришлете свой домашний адрес мы за свой счет возьмем ей билет до дома», — написал отель в соцсетях, растрогав не только хозяйку Кусто, но и подписчиков.
«Эх, жалко что я не Чайка Кусто, я бы тоже с удовольствием ещё осталась у вас хотя бы на недельку!!!».
«Хочу быть чайкой», «Аж прослезилась!!! Как это знакомо, когда дети привязываются к игрушке и какие вы молодцы, что поняли эту ситуацию!!! вы крутые!!!», «Какая прелесть. только из-за такого вашего ответа захотелось приехать к вам)», — пост в аккаунте отеля вызвал целую бурю положительных эмоций подписчиков.
Пиар, который мы одобряем. А Кусто желаем благополучного возвращения домой.