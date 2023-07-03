18:21 (мск), источник: ТАСС Наука
В Великобритании обнаружили 25 загадочных ям возрастом до 12 тыс. лет
Подобные объекты каменного века и ранее находили в Англии и Уэльсе, но в меньшем количестве.
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ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Исследователи из музея археологии Лондона обнаружили в графстве Бедфордшир 25 глубоких ям, выкопанных древними обитателями этих мест. Произошло это в период мезолита (среднего каменного века) — от 12 до 6 тыс. лет назад. О находке в понедельник сообщила газета The Guardian.
«Хотя мы знаем о больших и загадочных ямах, вырытых охотниками-собирателями из других мест Британии, в том числе в районе Стоунхенджа, ямы в Линмере поражают своим количеством и большой площадью, на которой они расположены», — сказал Джошуа Поллард, эксперт из Саутгемптонского университета. По его словам, подобные объекты и ранее находили в Англии и Уэльсе, но в меньшем количестве.
Ширина углублений достигает 5 м, а глубина — 1,85 м. У ям округлая форма и крутые края, некоторые расширяются к основанию. Внутри отдельных ям археологи обнаружили кости диких быков со следами употребления их в пищу людьми.
Археологи пока не могут точно сказать, использовались ли эти ямы для охоты или хранения пищи. Исследователи отмечают, что найденные объекты образуют прямые линии длиной до 500 метров. Они расположены вдоль высохших русел ручьев.
По информации издания, создание таких крупных ям требовало от древних людей значительных усилий. Это, а также расположение ям рядом с водой могло иметь ритуальное или другое символическое значение.
Археологи выясняют, соотносится ли создание таких ям с какими-либо крупными природными событиями, такими как солнцестояние, а также вырыты ли они одновременно или в разные периоды. Ученые не исключают, что поблизости могут находиться и другие мезолитические сооружения.