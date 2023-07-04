Путин с девочкой из Дагестана позвонили Силуанову и «получили» 5 млрд рублей для региона

«Антон Германович, у меня гостья из Дагестана, из Дербента. Помните, мы с вами разговаривали, и Михаил Владимирович [Мишустин] тоже говорил с вами. Там есть несколько вопросов, у них там выпадающие доходы на несколько миллиардов — это реконструкция уличной дорожной сети, развитие объектов туризма и завершение строительства универсального спортивного комплекса. Не хватает денег», — сказал Путин. «Что будем делать?», — добавил он.
Силуанов заверил, что средства будут выделены. «Мы приняли решение о том, чтобы добавить 5 млрд рублей», — сообщил министр. «Отлично. Спасибо, Антон Германович», — прокомментировал Путин.
После этого президент обратился к девочке: «Ты получила сейчас для Дагестана 5 млрд рублей».
Путин недавно посетил Дербент, в конце поездки он пообщался с жителями. В интернете широко распространились кадры с девочкой, которой посчастливилось оказаться совсем рядом с главой государства и сделать с ним фото на память. При этом позже СМИ обратили внимание на реакцию другого ребенка: Раисат Акипова плакала из-за того, что ей не удалось пообщаться с президентом — лишь взглянуть на него издалека. Узнав об этом, Путин пригласил Раисат вместе с родителями в Кремль.
Глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале пояснил, что средства пойдут на развитие Дербента. «Этот город не просто является визитной карточкой нашей республики, во многих сферах он становится ориентиром для всех других муниципалитетов», — написал Меликов.
По его словам, необходимо сохранить взятый темп развития «вопреки всем сложностям, чтобы, в том числе, создать в прекрасном городе комфортные условия для жизни дербентцев и его гостей, завершить начатые социальные объекты, обновить инфраструктуру».
«Личная поддержка президента гарантирует, что все вопросы мы доведем до конца. Спасибо Владимиру Владимировичу за такое чуткое отношение к Дагестану и искреннюю заинтересованность в решении обозначенных нами проблем! Мы это ценим и все проекты реализуем наилучшим образом!», — добавил глава республики.