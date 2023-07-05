Правительство поддержало упрощение уничтожения контрафактного алкоголя

Поправками в ст. 82 Уголовно-процессуального кодекса предусматривается, что после проведения необходимых исследований вещественные доказательства (этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция) передаются для уничтожения, утилизации или реализации по решению суда в порядке, установленном правительством. К материалам уголовного дела можно будет приобщать достаточный для сравнительного исследования образец вещественного доказательства. Сейчас в законе допускается передача контрафакта на хранение.
Как поясняли авторы инициативы, по состоянию на 13 января 2023 г. на складах хранится 71 349 т изъятого алкоголя и оборудования для его производства. При этом 51 758 т пылится в ангарах более трех лет. Чтобы оплачивать хранение этого имущества, каждый месяц тратится более 70 млн руб. бюджетных средств. Предлагаемое правовое регулирование, целью которого является сокращение расходов федерального бюджета на хранение изъятой из незаконного оборота спиртосодержащей продукции, концептуально поддерживается правительством.
Вместе с тем в отзыве Белого дома содержится ряд замечаний. В частности, отмечает кабинет министров, в законопроекте «целесообразно определить порядок разрешения вопроса о вещественных доказательствах в виде спиртосодержащей продукции при вынесении приговора, а также определения или постановления о прекращении уголовного дела». Также, говорится в отзыве, с целью устранения правовой неопределенности необходимо предусмотреть положение, регламентирующее правила хранения спиртосодержащей продукции до окончания необходимых исследований и получения их результатов.
Процедура уничтожения нелегальной суррогатной продукции должна быть максимально упрощена и в идеале осуществляться сразу после изъятия или занимать не больше месяца, считает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. «Во-первых, ее хранение стоит очень дорого. Огромные склады задействованы, миллиарды рублей тратятся на хранение продукции, потому что процедура уничтожения слишком сложная. Во-вторых, чтобы не могли продать ее за это время», — сообщил он «Ведомостям».
Он отметил, что контрафактный и легальный рынки алкоголя практически не пересекаются, как и их потребители, которые в любом случае будут пить нелегальную продукцию. «Легального алкоголя от всех этих мер [в структуре потребления] больше не станет, а это главный критерий неэффективности или эффективности», — заключил эксперт.