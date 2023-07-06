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09:38 (мск), источник: Ведомости

В Минтруде объяснили рост продолжительности рабочей недели дефицитом кадров

Увеличение длительности рабочей недели в России может быть связано с большим дефицитом инженерных кадров и кадров в обрабатывающей промышленности в регионах России. Об этом сообщил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во время рабочей поездки в Кемеровскую область.

Источник: AP 2022

«Могу предположить, что в отдельных субъектах Российской Федерации есть определенный дефицит в кадрах. Соответственно, предприятия, имея достаточно большие объемы заказов предлагают своим сотрудникам за дополнительную плату осуществлять более длительный трудовой день либо переходить на шестидневную рабочую неделю», — пояснил он (цитата по ТАСС).

3 июля РБК со ссылкой на результаты исследования FinExpertiza сообщил, что с января по март 2023 г. россияне в среднем работали по 38 часов 30 минут в неделю, что является максимальным значением с IV квартала 2012 г. Годом ранее в I квартале граждане трудились около 38 часов 14 минут в неделю, а в 2021 г. — чуть менее 38 часов.

В FinExpertiza объяснили рост рабочих часов за первые три месяца этого года повышением экономической вовлеченности женщин — до 37 часов 36 минут в неделю (на 27 минут больше, чем годом ранее). Эксперты, опрошенные РБК, считают, что увеличение продолжительности рабочей недели произошло из-за острой нехватки кадров и перехода отдельных предприятий на работу в несколько смен.

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