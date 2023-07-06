Во внутреннем ядре Земли обнаружены неизученные структуры Найдено множество прослоек с разной плотностью и химическим составом.
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18:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 6 июля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Набиуллина предложила не строить теории заговора из-за курса
Ослабление рубля не связано с желанием нарастить доходы бюджета, заявила глава Центробанка.

HRW предостерегла США от поставок ВСУ кассетных боеприпасов
Передача снарядов приведет к «страданиям гражданского населения».

Россия закроет генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге
Россия объявила 9 сотрудников посольства Финляндии в Москве и генконсульстве в Санкт-Петербурге persona non grata.

Reuters узнал о планах Raiffeisen Bank отложить уход из России
В Австрии надеются на скорое завершение российско-украинского конфликта.

Роман Костомаров выписан из больницы
В соцсетях 46-летнего фигуриста появилось видео, где он прощается с врачами и персоналом больницы в Коммунарке и благодарит их за то, что они спасли его жизнь.

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