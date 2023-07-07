Билли Айлиш анонсировала выпуск сингла What Was I Made For, который войдет в фильм «Барби»

В соцсетях Билли поделилась фото, на котором изображен логотип «Барби» и название грядущей новинки. По ее словам, What Was I Made For станет доступна для прослушивания 13 июля.
«Мы написали песню к “Барби” и я невероятно счастлива быть частью этого проекта. Этот фильм изменит всю вашу жизнь, и, надеюсь, мой новый трек сделает то же самое. Приготовьтесь рыдать».
Напомним, помимо Билли, саундтрек к «Барби» написали такие знаковые артисты, как Ava Max, Доминик Файк, Gayke, Haim, the Kid Laroi, Лиззо и другие. Некоторые треки, прозвучавшие в кино, уже увидели свет. Например, сейчас можно послушать песню Дуа Липы Dance the Night, Barbie World в исполнении Ice Spice и Ники Минаж, Angel от PinkPantheress, Watati от Karol G, а также Speed Drive авторства Charli XCX.