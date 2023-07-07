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09:54 (мск), источник: Звук

Билли Айлиш анонсировала выпуск сингла What Was I Made For, который войдет в фильм «Барби»

Поп-звезда Билли Айлиш объявила о скором выходе трека What Was I Made For, который станет частью саундтрека к фильму «Барби». Артистка пообещала, что новая композиция доведет слушателей до слез.

Источник: AFP 2023

В соцсетях Билли поделилась фото, на котором изображен логотип «Барби» и название грядущей новинки. По ее словам, What Was I Made For станет доступна для прослушивания 13 июля.

«Мы написали песню к “Барби” и я невероятно счастлива быть частью этого проекта. Этот фильм изменит всю вашу жизнь, и, надеюсь, мой новый трек сделает то же самое. Приготовьтесь рыдать».

Напомним, помимо Билли, саундтрек к «Барби» написали такие знаковые артисты, как Ava Max, Доминик Файк, Gayke, Haim, the Kid Laroi, Лиззо и другие. Некоторые треки, прозвучавшие в кино, уже увидели свет. Например, сейчас можно послушать песню Дуа Липы Dance the Night, Barbie World в исполнении Ice Spice и Ники Минаж, Angel от PinkPantheress, Watati от Karol G, а также Speed Drive авторства Charli XCX.

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