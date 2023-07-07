12:35 (мск), источник: РБК Life
Серые цапли стали причиной гибели соснового леса в Татарстане
Птицы буквально полностью покрыли деревья своим пометом.
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Сосны вблизи деревни Паново Лаишевского района Татарстана гибнут из-за птичьего помета. А именно от продуктов жизнедеятельности серых цапель, колония которых облюбовала деревья на берегу реки Меши, сообщили в Минобрнауки страны. Открытие сделали ученые Казанского федерального университета (КФУ) и Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»).
«Мы изучаем колониальные поселения серой цапли. Этих птиц немало в Татарстане, так как здесь много водоемов, вблизи которых они любят селиться. Мы исследовали прогал, возникший на участке леса недалеко от реки Меши вблизи деревни Паново, на котором было обнаружено порядка 300 гнезд серой цапли. Прогал довольно большой, более ста метров в диаметре, и виден даже на спутниковых снимках», — пояснил доцент кафедры общей экологии института экологии и природопользования КФУ Денис Тишин.
Сосновый лес для укрепления берегов Меши был посажен в 1983 году, а колония серых цапель появилась здесь примерно в 2006—2007 годах.
«На спутниковом снимке 2009 года уже видно, что лес в этом месте испытывает какое-то негативное воздействие. С того времени как серые цапли заселили лес, в нем погибла почти тысяча деревьев. Сейчас процесс гибели деревьев продолжается. Возможно, лет через 20 от этого леса ничего не останется».
Сосны, на которых серые цапли вьют гнезда, полностью покрыты пометом. После гибели дерева птицы переселяются на здоровое дерево.
«Деревья в этом лесу относительно молодые, возможно, поэтому они оказались неустойчивы к воздействию птиц. Более старые деревья, скорее всего, выдержали бы такое химическое воздействие», — предположил Денис Тишин.
Под действием помета и перьев птиц изменился также микробный и химический составы почвы. На этом участке отмечена более высокая концентрация фосфора и азота. В частности, фосфора в почве здесь в десять раз больше, чем буквально в 500 метрах от прогала.
Из-за высокого содержания в почве азота здесь интенсивно растет крапива, достигая двух метров в высоту, а вот марганца и кобальта в земле стало недостаточно. Все это может негативно сказываться на растениях и на бактериях, обитающих в почве.
«Микробиота почвы — важнейший параметр экосистемы, который значительно влияет на флору и фауну биотопа и чувствителен к внешним воздействиям. Под гнездами биоразнообразие микробиоты почвы значительно ниже, что свидетельствует о негативном влиянии колонии птиц на почву», — рассказал заведующий кафедрой генетики Института фундаментальной медицины и биологии Айрат Каюмов, который исследовал микробный состав почвы с места обитания серых цапель.
В следующем году группа исследователей запланировала изучить три колонии большой серой цапли, которые поселились в лесах двух других районах республики — Мамадышском и Агрызском.
Ранее необычное фото с цаплей, сделанное японским фотографом Кэнъити Оно в районе Канто на острове Хонсю, вызвало в Сети недоумение. Заинтересовались пользователи не совсем цаплей, а фоном, на котором она снята. Снимок выглядит так, утверждали некоторые комментаторы, будто склеили два разных изображения. Другие предположили, что склейки нет, но присутствует обработка одной из сторон фотографии.