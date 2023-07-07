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19:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости недели

Самое интересное и важное за неделю: дайджест Новостей Mail.ru.

Курс доллара на Мосбирже превышал 93 рубля. Евро поднимался выше 102 рублей

За последний месяц европейская валюта укрепилась более чем на 15 процентов, еще 6 июня ее курс находился в районе 87 рублей. Доллар и юань показывают похожую динамику, для всех трех валют текущие значения стали рекордом с конца марта 2022 года.

В Новой Москве и Подмосковье пресечена атака БПЛА

БПЛА, по предварительным данным, были отправлены с территории Украины ночью, а к утру должны были достичь объектов в столичном регионе.

В Крыму сообщили об устранении пробки на мосту со стороны Кубани

Очереди из машин перед Крымским мостом отсутствуют и со стороны Краснодарского края, и со стороны Крыма.

Бастрыкин поручил проверить нападение на Милашину и Немова

О нападении на бывшую сотрудницу «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Немова стало известно 4 июля. Неизвестные вооруженные люди в Грозном остановили машину, где находились Милашина и Немов, и начали их бить.

МАГАТЭ не обнаружило следов мин после осмотра одной из площадок на ЗАЭС

Специалисты получили доступ к более широкому участку периметра пруда-охладителя Запорожской АЭС, чем ранее, и не обнаружили признаков размещения мин и взрывчатых веществ.

Путин с девочкой из Дагестана позвонили Силуанову и «получили» 5 млрд рублей для региона.

Глава Дагестана Сергей Меликов пояснил, что средства пойдут на развитие Дербента.

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