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17:43 (мск), источник: Аргументы и факты

На каких курортах России этим летом больше всего туристов?

Топ-3 направления по версии россиян.

Источник: Reuters

Лидером внутреннего туризма стало Черноморское направление. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров РФ (АТОР) со ссылкой на собственный опрос в соцсетях, в котором приняли участие свыше 2000 россиян.

«Большая часть принявших участие в опросе и все же планирующих летний отпуск (27%) ответили, что проведут его на Черноморском побережье России», — говорится в сообщении.

На каких курортах России этим летом больше всего туристов?

Топ-3 популярных направления для внутреннего туризма:

«Буду отдыхать на Черноморском побережье России» — ответили 27% респондентов.

«Отправлюсь в путешествие по Центральной России» — 24%

«Выберу для отдыха курорты Северного Кавказа» — 20%

5% сообщили о том, что намерены поехать, например, на Алтай, во Владивосток, на Камчатку, Сахалин и на Курильские острова. Будут отдыхать в своем регионе 4% опрошенных, а на северо-запад России (Санкт-Петербург, Ленинградская обл., Карелия…) — 2%.

Часть опрошенных (их число не уточняется) намерена планировать отпуск в межсезонье, когда спадет основной поток отдыхающих и цены станут умереннее.

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