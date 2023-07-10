17:43 (мск), источник: Аргументы и факты
На каких курортах России этим летом больше всего туристов?
Топ-3 направления по версии россиян.
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Лидером внутреннего туризма стало Черноморское направление. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров РФ (АТОР) со ссылкой на собственный опрос в соцсетях, в котором приняли участие свыше 2000 россиян.
«Большая часть принявших участие в опросе и все же планирующих летний отпуск (27%) ответили, что проведут его на Черноморском побережье России», — говорится в сообщении.
Топ-3 популярных направления для внутреннего туризма:
«Буду отдыхать на Черноморском побережье России» — ответили 27% респондентов.
«Отправлюсь в путешествие по Центральной России» — 24%
«Выберу для отдыха курорты Северного Кавказа» — 20%
5% сообщили о том, что намерены поехать, например, на Алтай, во Владивосток, на Камчатку, Сахалин и на Курильские острова. Будут отдыхать в своем регионе 4% опрошенных, а на северо-запад России (Санкт-Петербург, Ленинградская обл., Карелия…) — 2%.
Часть опрошенных (их число не уточняется) намерена планировать отпуск в межсезонье, когда спадет основной поток отдыхающих и цены станут умереннее.