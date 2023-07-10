18:29 (мск), источник: Вокруг Света
Нейробиолог Кох проиграл ящик вина в 25-летнем споре с философом Чалмерсом
Рассказываем, в чем была суть спора и почему ученые готовы заключить новое пари.
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В 1998 году нейробиолог Кристоф Кох поспорил с философом Дэвидом Чалмерсом на ящик вина. Кох утверждал, что механизм, с помощью которого нейроны головного мозга продуцируют сознание, будет открыт в течение ближайших 25 лет, до 2023 года, а Чалмерс был в этом совсем не уверен.
Как сообщает журнал Nature, спустя четверть века, 23 июня 2023 года, оба ученых встретились в Нью-Йорке, на ежегодной конференции Ассоциации по научному изучению сознания, и публично признали, что квест продолжается — мы так и не знаем, как возникает сознание, где его истоки. Чалмерс был официально объявлен победителем в споре, и Кох торжественно вручил ему ящик португальского вина.
В какой-то момент о пари все забыли, однако пять лет тому назад о нем вспомнил шведский научный журналист Пер Снапруд, который в 1998 году брал у Чалмерса интервью. Снапруд решил выяснить, кто из спорщиков ближе к победе. Оказалось, что и Кох, и Чалмерс все эти годы активно работали над изучением сознания, но ни тот, ни другой заметных успехов не сделали.
В частности, Кох и его коллеги возлагали большие надежды на клауструм — мало изученную структуру мозга, тонкий слой нейронов, пролегающий между корой и подкорковыми областями. Электростимуляция клауструма у пациента с эпилепсией привела к необычному эффекту, который был назван «нарушение сознания» — человек не мог двигаться, не реагировал на внешние стимулы и временно потерял память. Однако гипотеза о том, что именно нейроны клауструма продуцируют сознание, в дальнейшем не подтвердилась — у другого пациента повреждение этой структуры на сознание никак не повлияло.
Сейчас Кох и Чалмерс совместно работают над двумя ведущими теориями в этой области, одна из которых предполагает, что истоки сознания нужно искать в затылочной доле, а другая — в префронтальной коре. Ученые склоняются к тому, что истина где-то посередине.
Отвечая на вопрос, не думает ли он снова заключить пари, Кох заявил, что готов удвоить ставку, потому что не сомневается, что цель вскоре будет достигнута и человечество наконец узнает, как возникает сознание: «Четверть века, начиная с сегодняшнего дня — это вполне реалистичный срок, учитывая ускорившиеся темпы развития современной науки. И к тому же, имея в виду мой возраст, я не смогу ждать дольше 25 лет».