Ученые создали таблетки для прогноза качества воздуха

В средней полосе этот метод мониторинга проводился с помощью мхов. Эти растения эффективно концентрируют загрязняющие вещества из воздуха и осадков. Более того, они не имеют корневой системы и, следовательно, вклад других источников, кроме атмосферных выпадений, в большинстве случаев ограничен.
Однако ученым ОИЯИ была поставлена задача найти метод анализа воздуха в южных странах. Данная работа ученых проводилась на территории Египта — там из-за жаркого климата использовать мох невозможно, он полностью высыхает и развевается на ветру.
«Мы решили использовать распространенные в Египте растения — эвкалипт и фикус. Их листья группа собирала на уровне высоты человека, чтобы данные были информативны при анализе воздуха и его влияния на здоровье людей. Эвкалипт и фикус оказались настолько хорошими биомониторами, что при анализе мы могли даже различить, где был отобран тот или иной образец: с деревьев вдоль крупных автомагистралей или внутри городов», — рассказал «Газете.Ru» старший научный сотрудник Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ, участник и один из инициаторов работ Ваель Бадави.
Листья необходимо было определенным образом промыть, измельчить и из порошка изготовить специальные таблетки, которые затем облучались в Лаборатории нейтронной физики (ЛНФ) ОИЯИ. Кроме 30 образцов листьев эвкалипта и фикуса ученые отобрали столько же образцов почвы в местах произрастания растений. Обнаруженные элементы в листьях и почвах сравнивались, и из анализа исключались те, что были найдены только в образцах почв. Это было необходимо, чтобы точно установить происхождение тех или иных элементов.
Метод нейтронного активационного анализа показал концентрации 34 элементов в образцах листьев и 40 элементов в образцах почв. Кроме того, исследование показало, что чувствительность у фикуса Бенджамина (F. Benjamina) к тяжелым металлам и микроэлементам выше, чем у эвкалипта (E. Globulus).
Поэтому плантации фикусов могли бы даже послужить уловителями городских загрязнений.
Авторы также провели расчет потенциального экологического риска. Он показал, что в будущем опасность здоровью местного населения могут представлять мышьяк и кадмий. Также ученые сделали предположения, какие антропогенные (вызванные влиянием человека) и геогенные (естественного происхождения) факторы могут служить источниками потенциально токсичных элементов. Однако для подтверждения этих расчетов необходимо проведение дальнейших исследований.