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13:58 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые обнаружили у людей необычную слуховую способность

Серия экспериментов, проведенных исследователями из Университета Джонса Хопкинса в США, показала, что люди способны слышать тишину. Результаты исследования были представлены в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Источник: Freepik

Как оказалось, мозг обрабатывает тишину так же, как и звуки. По словам авторов, именно поэтому люди испытывают неприятные ощущения во время паузы в разговоре или тихой паузы между раскатами грома.

В ходе работы были проведены семь экспериментов, в которых приняли участие тысяча добровольцев. Всем испытуемым давали послушать одиночные и повторяющиеся паузы на фоне шума поезда, оживленного ресторана, рынка, детской площадки или белого шума, а также звуковые сигналы. Тишину они считали более длительной, демонстрируя ту же реакцию, что и при прослушивании звуковых сигналов.

«Виды иллюзий и эффектов, которые считались типичными для обработки звука, мы также получаем при тишине, что позволяет предположить, что мы действительно слышим и отсутствие звука», — заключили авторы.

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