Ученые обнаружили у людей необычную слуховую способность

Как оказалось, мозг обрабатывает тишину так же, как и звуки. По словам авторов, именно поэтому люди испытывают неприятные ощущения во время паузы в разговоре или тихой паузы между раскатами грома.
В ходе работы были проведены семь экспериментов, в которых приняли участие тысяча добровольцев. Всем испытуемым давали послушать одиночные и повторяющиеся паузы на фоне шума поезда, оживленного ресторана, рынка, детской площадки или белого шума, а также звуковые сигналы. Тишину они считали более длительной, демонстрируя ту же реакцию, что и при прослушивании звуковых сигналов.
«Виды иллюзий и эффектов, которые считались типичными для обработки звука, мы также получаем при тишине, что позволяет предположить, что мы действительно слышим и отсутствие звука», — заключили авторы.