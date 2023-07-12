12:12 (мск), источник: Коммерсантъ
Умер автор «Невыносимой легкости бытия» Милан Кундера
В возрасте 94 лет умер французский писатель чешского происхождения Милан Кундера, сообщает Чешское телевидение.
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Наиболее он известен по роману «Невыносимая легкость бытия», в котором описываются события 1968 года в Праге. С 1975 года Милан Кундера жил и работал в Париже. Писал как на чешском, так и на французском языке.