18:40 (мск), источник: Вокруг Света
Historical Biology: доисторические мегалодоны плавали со скоростью всего 2 км/ч
Ученые выяснили новые подробности о древнем морском чудище.
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Древнее и, к нашему счастью, вымершее морское чудовище — мегалодон — наводит ужас на зрителей современных фильмов, где доисторическая акула несется на своих жертв. Однако новое исследование показывает, что реальный мегалодон был далек от этого киношного образа — 20-метровая акула при весе до 60 тонн, как выясняется, была довольно… неспешной. По крайней мере, Майклу Фелпсу (самому быстрому на данный момент пловцу) она уступала по скорости в пять раз.
Ранее предполагалось, по разным расчетам, что мегалодон мог развивать скорость до пяти километров в час. Команда специалистов из Университета Де Поля в Чикаго впервые сосредоточилась не на изучении зубов мегалодона — это самые распространенные останки древней акулы, которые до сих пор могут найти даже дети на побережьях Атлантики, и именно их чаще всего исследуют.
На этот раз палеонтологи проанализировали плакоидную чешую мегалодона, обнаруженную в скальной породе в Японии. Их исследование недавно появилось в журнале Historical Biology.
Наше открытие основано на крошечных доказательствах, таких же маленьких, как песчинки. Плакоидная чешуя показала, что существо не было оснащено «килями» — узко расположенными гребнями, характерными для быстро плавающих акул.
По расчетам команды, максимальная скорость, на которую был способен мегалодон, — 1,93 километра в час. Мягко говоря, результат средненький. Для сравнения средняя скорость современной белой акулы — около 25 км/ч, а олимпийский чемпион Майкл Фелпс, устанавливая рекорд по скорости человека в воде, плыл 9,6 км/ч.
Ученые считают, что доисторическая акула вовсе не гонялась за своими жертвами, а напрыгивала на них одним быстрым рывком.
Однако полученные данные вызвали новый вопрос у экспертов, так как недавнее исследование также показало, что мегалодон был теплокровным (его сегодняшние сородичи хладнокровны, поскольку на температуру телу влияет температура окружающей среды. — Прим. авт.). И тогда неясно, как при такой медлительности и неактивности древняя акула расходовала большое количество метаболического тепла.
Обобщив предыдущие исследования коллег о мегалодоне, авторы пришли к выводу, что он был еще и «жадным»: во время охоты он заглатывал большие куски, и чтобы быть способным их переработать внутри, организм использовал свой эндометрический метаболизм. Здесь-то на пользу и шла его теплокровность. И своих пугающих размеров этот грозный владыка доисторических морей постепенно достиг благодаря всем перечисленным факторам.