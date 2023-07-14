10 самых зловещих крепостей-тюрем в истории

Бастилиями, или бастидами, во Франции называли укрепленные сооружения с башнями. В Средневековье вокруг Парижа таких было немало. Одна из них изначально имела дурную репутацию: в XIV веке здесь произошло несколько политических убийств. Вскоре это сооружение расширили и превратили в укрепленный замок. Так возникла легендарная Бастилия — место заключения государственных преступников во французской столице. Среди самых известных ее заключенных — маркиз-де Сад, граф Калиостро, Вольтер, графиня Де Ламотт и, конечно же, загадочная «железная маска». Бастилия пала 14 июля 1789 года в начале Великой французской революции.
Легендарная крепость на берегу Темзы в Лондоне была основана в 1066 году. Спустя сто лет здесь был заключен первый узник. В разные годы в крепости содержались короли Шотландии и Франции, жены Генриха VIII, будущая королева Елизавета I, Томас Мор, Гай Фокс и даже Рудольф Гесс. Неподалеку от тюрьмы проводили казни, а тела хоронили под крепостной часовней.
Взяв Константинополь, Мехмед Завоеватель начал укреплять город. В 1458 году он расширил старые защитные сооружения у Золотых ворот, построив здесь внушительный замок Едикуле. В крепости султан хранил свою казну и архивы.
В разное время в Замке семи башен содержались политические противники османских султанов, в том числе послы воевавших с ним держав, например, Петр Толстой и Яков Булгаков. В Едикуле были казнены последний трапезундский император Давид Комнин, валашский господарь Константин Брынковяну и молдавский господарь Мирон Барновский.
Прославленный писателем Александром Дюма зловещий замок на одноименном острове расположен в 4 км от французского Марселя. Его построили как оборонительный форт в XVI веке. Практически сразу замок стали использовать как место содержания «особо опасных преступников»: гугенотов, бунтовщиков и неугодных политиков.
Еще больше легендарных тюремных крепостей вы найдете в нашем материале.