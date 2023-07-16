15:56 (мск), источник: Звук
Певица Маргарита Суханкина призналась, что готова помириться с Натальей Гулькиной
Экс-солистка «Миража» Маргарита Суханкина рассказала, что не держит зла на другую участницу культовой группы Наталью Гулькину.
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Об этом Суханкина сообщила порталу Prozvezd.info.
«Я во всяком случае с ней не ссорилась… Я не знаю, какое у нее состояние. Знаю, что она копит обиду. У меня этого нет. Я вообще обиды не держу. От обид люди болеют. А я болеть не хочу».
Суханкина также отметила, что готова вновь выступить с Гулькиной на одной сцене, но уверена, что та не пойдет на такой шаг. Тем не менее недавно Наталья, много лет не общавшаяся со своими коллегами, заявила, что готова рассмотреть предложения о туре с «Миражом», если кто-то захочет собрать на сцене классический состав коллектива.