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15:56 (мск), источник: Звук

Певица Маргарита Суханкина призналась, что готова помириться с Натальей Гулькиной

Экс-солистка «Миража» Маргарита Суханкина рассказала, что не держит зла на другую участницу культовой группы Наталью Гулькину.

Источник: РИА "Новости"

Об этом Суханкина сообщила порталу Prozvezd.info.

«Я во всяком случае с ней не ссорилась… Я не знаю, какое у нее состояние. Знаю, что она копит обиду. У меня этого нет. Я вообще обиды не держу. От обид люди болеют. А я болеть не хочу».

Суханкина также отметила, что готова вновь выступить с Гулькиной на одной сцене, но уверена, что та не пойдет на такой шаг. Тем не менее недавно Наталья, много лет не общавшаяся со своими коллегами, заявила, что готова рассмотреть предложения о туре с «Миражом», если кто-то захочет собрать на сцене классический состав коллектива.

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