17:31 (мск), источник: РБК Life
Необычный памятник природы зарегистрировали в Алтайском крае
Скопления древних камней образовались более 200 млн лет назад.
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Новый памятник природы с необычным названием «Еландинские камушки» зарегистрировали в Целинном районе Алтайского края. Он представляет собой скопление старинных булыжников необычной формы. Об этом сообщает сайт «Катунь 24».
Огромные камни находятся около реки Ямы, однако некоторые из них можно найти непосредственно в воде. Кроме того, здесь растет множество редких растений, часть которых занесена в Красную книгу. Таких мест в крае немного, что и привлекает внимание ученых и обычных туристов.
Регистрация памятника произошла по инициативе Валентины Алексеевны Забродиной, учителя географии Целинной школы № 1, руководителя объединения «Юные экологи» и школьного лесничества «Лесной дозор».
«Очень красивое место! Мы решили, что его надо сохранить и рассказать другим людям. Решили здесь создать памятник природы. На самом деле эти камушки — единственное место на правобережье, где находится такой объект, такого похожего нигде нет, ни в одном районе правобережья Оби», — отметила Забродина.
«Уникален памятник тем, что буквально в лесостепной, степной зоне мы видим с вами огромные изваяния вот таких галек. Мы, во-первых, спрашивали, почему это так. То есть это происходило, когда случались внутренние извержения. И они застывали и образовывали вот такие более интересные скалы», — рассказала Забродина.
Ранее в Англии обнаружили валун, который оказался полировочным камнем мастеров эпохи неолита. Его возраст составляет около 5 тыс. лет. Древний артефакт был найден абсолютно случайно, когда добровольцы расчищали кусты, чтобы показать сарсеновые камни. По данным специалистов, валуны были скрыты растительностью на протяжении многих лет.