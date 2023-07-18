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00:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин поручил разъяснить школьникам и студентам причины и задачи военной операции

Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи активизировать работу с молодежью Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей по «гармонизации межнациональных отношений и упрочения общероссийской гражданской идентичности». Ведомства также должны провести в студенческой и школьной среде информационную работу для «разъяснения причин и задач специальной военной операции».

Спецоперация на Украине
Источник: Пресс-служба Президента России

Поручения даны по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, которое прошло 19 мая. Документ опубликован на сайте Кремля. Поручения насчет студентов и школьников должны быть исполнены к 1 октября.

Путин по итогам заседания также поручил губернаторам принять дополнительные меры по увековечиванию памяти участников военной операции. Срок — до 1 сентября. Главы регионов также должны оказывать содействие региональным отделениям общественно-государственной организации «Ассамблея народов России». Губернаторы должны отчитаться о работе по поводу содействия до начала сентября и далее делать это раз в год.

Леонид Уварчев

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