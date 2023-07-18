00:06 (мск), источник: Коммерсантъ
Путин поручил разъяснить школьникам и студентам причины и задачи военной операции
Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи активизировать работу с молодежью Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей по «гармонизации межнациональных отношений и упрочения общероссийской гражданской идентичности». Ведомства также должны провести в студенческой и школьной среде информационную работу для «разъяснения причин и задач специальной военной операции».