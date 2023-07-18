В России выявили новую схему мошенничества с фейковыми приложениями банка

Мошенники начали маскировать программы удаленного доступа под банковские приложения и активно распространять их в мессенджерах. Таким образом они пытаются получить доступ к онлайн-банкингу на устройствах с Android. О новой схеме мошенничества РБК рассказал эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Калинин.
По его словам, за последние 11 дней компания зафиксировала и предотвратила несколько сотен атак с использованием таких модифицированных программ, ранее подобной схемы обмана не было.
«Атакующие копируют легитимные приложения для удаленного доступа, одно из которых также есть в Google Play, но намеренно вводят людей в заблуждение, модифицируя их. Они меняют само название программ и иконки, добавляют наименование и визуал нужного банка, а также надписи в некоторых текстовых полях. Легитимные приложения представляют собой программы с открытым исходным кодом, поэтому для злоумышленников не составило особого труда создать на их основе поддельные приложения», — рассказал представитель «Лаборатории Касперского».
По словам Калинина, ранее злоумышленники пытались убедить своих жертв напрямую установить программу удаленного доступа из Google Play. Сейчас схему изменили, так как мошенники поняли, что многих смущают не имеющее отношения к банкам название и внешний вид ПО.
«Еще в прошлом году, судя по отзывам на Google Play, чтобы вынудить жертву найти в магазине и скачать определенную программу для удаленного доступа, злоумышленники изобретали самые разные приемы. Например, ссылались на то, что приложение переименовали якобы из-за санкций, поэтому оно не имеет ничего общего с тем или иным банком. Пытались запугать тем, что только с этим приложением данные будут в безопасности или что оно необходимо, чтобы никакое другое устройство не могло подключиться к личному кабинету клиента. Встречались и другие поводы: якобы на пользователя пытались оформить кредит, и чтобы отменить операцию, нужно воспользоваться ПО службы поддержки банка. Не исключаем, что похожие легенды могли использоваться злоумышленниками, когда они начали распространять уже модифицированные версии программ для удаленного доступа», — рассказал Калинин.
По последним данным Банка России, в первом квартале 2023 года доля социальной инженерии (манипулирование с целью хищения средств) среди всех способов хищений составила 50,5%. В январе—марте 2023 года мошенники смогли украсть у банковских клиентов путем несанкционированных переводов 4,5 млрд руб., из этой суммы кредитные организации вернули потерпевшим только 4,3% средств.
Мошенники стали чаще использовать схемы с поддельными приложениями банков после того, как приложения крупных банков были удалены из магазинов App Store и Google Play из-за санкций. Злоумышленники пытаются воспользоваться неудобствами банковских клиентов из-за отсутствия приложений и предлагают им поддельные варианты в магазинах приложений. «В 2022 году мошенники стали активно использовать для хищения денег социальные сети и мобильные приложения», — отмечал ЦБ. В период с 28 февраля по 31 декабря 2022 года Банк России инициировал блокировку 1942 страниц в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» и 23 мобильных приложений в App Store, Google Play и других магазинах приложений.