Ученый рассказал, затронет ли Россию «тепловой взрыв» в Сахаре Из-за «теплового взрыва» в Сахаре аномально высокая температура уже наблюдается в Афинах, Риме и Мадриде
Фоторепортажи
24Выбраны самые забавные снимки домашних животных 2023 года
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
Главное
Спецоперация на Украине
10:38 (мск), источник: Известия

Режиссер Франдетти рассказал о дебюте Басты в «Ленкоме Марка Захарова»

В день 130-летия Владимира Маяковского — 19 июля — на сцене Ленкома Марка Захарова состоится предпремьерный показ муздрамы, посвященной поэту. «Маяковский» — постановка главного режиссера театра Алексея Франдетти. Музыку к спектаклю написал Баста (Василий Вакуленко). В интервью «Известиям» Франдетти рассказал, почему для первой премьеры в статусе главного режиссера он выбрал сотрудничество с известным рэпером.

Источник: Известия

План возник сразу, как только режиссер определился с материалом. У него давно зрела мысль инсценировать сочинения Маяковского. А между поэтом и Бастой Франдетти находит нечто общее.

«Потому что Маяковский — это абсолютный рэп, хип-хоп. А большей звезды в этом жанре на отечественном музыкальном небосклоне, чем Василий, я придумать не мог. Более того, творчество Басты прекрасно ложится и рифмуется с Маяковским», — пояснил режиссер.

На предложение режиссера Василий Вакуленко отреагировал положительно, всё же его позвали в один из лучших театров Москвы. Как оказалось, Баста уже работал над проектом, посвященным поэту.

«Насколько я знаю, он 10 лет тому назад принимал участие в создании документального фильма, посвященного Маяковскому. Ну и, видимо, тогда у него всё это и закрутилось», — рассказал «Известиям» Алексей Франдетти.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Ворваться в городки: льготная ипотека станет доступна для покупки вторички
Сменили обстановку: российская армия продвинулась на купянском направлении
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
театр