10:38 (мск), источник: Известия
Режиссер Франдетти рассказал о дебюте Басты в «Ленкоме Марка Захарова»
В день 130-летия Владимира Маяковского — 19 июля — на сцене Ленкома Марка Захарова состоится предпремьерный показ муздрамы, посвященной поэту. «Маяковский» — постановка главного режиссера театра Алексея Франдетти. Музыку к спектаклю написал Баста (Василий Вакуленко). В интервью «Известиям» Франдетти рассказал, почему для первой премьеры в статусе главного режиссера он выбрал сотрудничество с известным рэпером.