12:30 (мск), источник: Вокруг Света
PLOS ONE: чрезмерное потребление картофеля вызывает депрессию
Ученые назвали 6 видов еды, из-за которых растет тревожность.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Ученые из Исфаханского университета медицинских наук (Иран) определили список «нездоровой растительной пищи», которая повышает риск развития депрессии и беспокойства. Исследование показало, что не все популярные сегодня растительные диеты полезны, и важно, какие именно продукты едят придерживающиеся их люди. Авторы также заметили, что чаще всего «нездоровые» виды овощей и фруктов выбирает молодежь — то есть те, кто чаще всего и сидит на диетах. Результаты опубликованы в журнале в PLOS One.
Многие исследования в сфере питания свидетельствуют, что рацион может оказывать серьезное влияние на психическое состояние и здоровье человека. Иранские ученые решили подробнее изучить, может ли быть условно полезная растительная пища связана с психологическими расстройствами.
Команда разработала индексы, которые характеризуют разные модели растительного питания: общий, здоровый и нездоровый. В исследовании приняли участие 2033 человека от 18 лет и старше, без серьезных заболеваний. Почти полтора года они вели дневники питания. Учитывался также пол, возраст, вредные привычки и социально-экономический статус.
Полученные данные проанализировали для расчета среднего потребления каждого растительного продукта, энергии и питательных веществ. Также добровольцев тестировали по иранской версии больничной шкалы тревоги и депрессии (HADS), с помощью которой врачи выявляют симптомы расстройств.
Результаты показали, что люди, которые потребляли больше картофеля, очищенных злаков и продуктов из них, фруктовых соков, растительных десертов, сладостей и напитков с высоким содержанием сахара, имели индекс нездорового растительного питания. И чаще были подвержены депрессии и тревожности либо имели высокий риск их развития.
Авторы также отметили, что в рационе молодых участников вообще было больше растительной пищи, нездоровой в том числе. Пожилые люди при этом имели тенденцию есть более здоровые продукты растительного происхождения, поэтому чаще получали индекс здорового питания.
Ученые предложили несколько объяснений влияния растительной диеты на психику. Так, большинство нездоровых растительных продуктов имеют высокий гликемический индекс, и гликемическая нагрузка может сказываться на состоянии психического здоровья из-за низкого содержания питательных веществ, негативного воздействия на микробиоту кишечника или вызываемого воспаления. Однако точный механизм еще предстоит выяснить.