13:14 (мск), источник: РБК Life
В Перу археологи обнаружили древний «поющий» танцпол
Платформа могла вместить около 30 человек.
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Археологи обнаружили в Перу древний «поющий» танцпол. Он спроектирован таким образом, что при давлении на поверхность издавал звук, напоминающий игру на барабане, пишет Arkeonews. Археолог из Института культуры (IDECU) Университета Буэнос-Айреса в Аргентине Кевин Лейн считает, что его использовали для ритуалов.
«Мы знаем, что в доиспанских андских ритуалах танец был важной частью процесса. Я считаю, что эта специально построенная платформа была возведена для усиления естественных звуков, связанных с танцем», — отметил Лейн.
Сцена включала в себя почетное место с церемониальной платформой, известной как ушну (сооружение в форме пирамиды, которое использовалось инками для проведения важных церемоний, — прим. РБК Life). Когда на танцпол наступали люди, он имитировал звук грома. Лейн предполагает, что платформа могла использоваться для поклонения богу грома и молнии.
Платформа состояла из четырех слоев, для улучшения перкуссионного звука строители экспериментировали с разными материалами. В итоге остановили свой выбор на верблюжьих экскрементах и глине, решив, что они справляются с поставленной задачей лучше всего.
«Мы считаем, что платформа могла вместить до 26 человек, танцующих в унисон. Танцпол в это время издавал громкий звук», — объяснил ученый.
Платформа была построена под открытым небом в 200 км к юго-востоку от столицы Перу Лимы. Ученые предполагают, что произошло это в период между 1000 и 1400 годами нашей эры. Сцену продолжали использовать приблизительно до 1532 года.
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