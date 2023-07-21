Минздрав предложил отойти от массовой вакцинации от коронавируса

«В связи с формированием высокого уровня коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции COVID-19 и стабилизацией эпидемической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Российской Федерации, целесообразно перейти от массовой вакцинации к вакцинации уязвимых категорий граждан», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Как уточняется, вакцинацию будут проходить лица старше 18 лет, ранее не болевшие и/или не привитые против коронавирусной инфекции, граждане в возрасте 60 лет и старше. Также к уязвимой категории в ведомстве отнесли людей с хроническими заболеваниями, с первичными или вторичными иммунодефицитами, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями.