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21:26 (мск), источник: © РИА Новости

Минздрав предложил отойти от массовой вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Минздрав РФ предложил проект, согласно которому предлагается перейти от массовой вакцинации от коронавируса к вакцинации уязвимых категорий граждан, соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Источник: © РИА Новости

«В связи с формированием высокого уровня коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции COVID-19 и стабилизацией эпидемической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Российской Федерации, целесообразно перейти от массовой вакцинации к вакцинации уязвимых категорий граждан», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Как уточняется, вакцинацию будут проходить лица старше 18 лет, ранее не болевшие и/или не привитые против коронавирусной инфекции, граждане в возрасте 60 лет и старше. Также к уязвимой категории в ведомстве отнесли людей с хроническими заболеваниями, с первичными или вторичными иммунодефицитами, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями.

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