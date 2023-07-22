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10:37 (мск), источник: ТАСС

Умер глава «ИКС холдинга» Антон Черепенников

Ему было 40 лет.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Глава IT-компании «ИКС холдинг» Антон Черепенников умер в субботу в возрасте 40 лет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«С большой печалью сообщаем, что 22 июля, в субботу, в возрасте 40 лет ушел из жизни глава “ИКС холдинга”, известный российский технологический предприниматель Антон Андреевич Черепенников. Мы все скорбим в эти минуты», — говорится в сообщении.

Как сообщили в компании, предварительной причиной смерти Черепенникова является остановка сердца.

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